Глава Чечни Кадыров: у меня хорошая армия, чтобы нападать и защищать

Глава Чечни Рамзан Кадыров, говоря в интервью американскому телеканалу HBO об антироссийской, по его мнению, политике США, заявил, что у него есть «хорошая армия, которая может нападать и защищать».

«Они [США] знают, что я — один из тех, который готов отдать жизнь за Россию, и у меня хорошая армия, которая может нападать и защищать. <…> Посмотрим, что у кого получится», — сказал он.

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2. Kadyrov says if there are any gay people in Chechnya they should be removed in order to purify the blood of the Chechen people. pic.twitter.com/oTshkbFGLO— Yashar Ali (@yashar) July 14, 2017

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Отвечая на вопрос, считает ли он США врагом России, Кадыров отметил, что «Америка не такое сильное государство, чтобы мы рассматривали его как врага России».

«У нас сильное государство и ядерная держава. Если даже наше государство полностью разрушат, автоматически наши ядерные ракеты полетят, и мы весь мир перевернем, раком поставим», — сказал Кадыров.

Полная версия программы HBO Real Sports, посвященная Чечне при Рамзане Кадырове и, в частности, развитию в республике боев без правил, выйдет во вторник, 18 июля. Вот трейлер передачи:

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