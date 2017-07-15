Видео: на площади в Петрозаводске прогремело четыре взрыва

Четыре взрыва прогремели сегодня, 15 июля, в Петрозаводске (Россия) на площади Гагарина. По вызову приехали полицейские, спасатели и несколько бригад скорой помощи.

Как сообщили очевидцы порталу «Лайф.ру», перед вокзалом у киоска с прессой была обнаружена подозрительная сумка. Находку обследовали саперы и собака.

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Скорее всего, чтобы не подвергать жизнь людей опасности, содержимое сумки решили взорвать контролируемыми зарядами.

В дежурной части Отдела Росгвардии по Республике Карелия «Лайфу» добавили, что для разрушения сумки применялись гидроудары. «Опасения не подтвердились, в сумке были личные вещи, просто она из плотного материала», — отметили в Росгвардии.

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