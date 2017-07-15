Ненавидящий иностранцев россиянин напал с ножом на туриста в Санкт-Петербурге: они живут лучше

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Flickr.com/István Berta

Вооруженный ножом россиянин напал на испанского туриста в Санкт-Петербурге, пишет газета El Mundo.

Инцидент произошел на одном из вокзалов Санкт-Петербурга 8 июля. Пострадавший приехал в составе туристической группы. В свободное время он вместе с членами своей семьи гулял по городу, туристов заинтересовало здание вокзала, и они отправились его осмотреть. Когда иностранцы поднимались по лестнице, к 65-летнему туристу неожиданно подбежал мужчина и ударил его ножом в шею.

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Как рассказал изданию пострадавший, его спасло то, что после нескольких ударов нож нападавшего зацепился за ремни рюкзака туриста. Ему удалось оказать сопротивление, а когда он упал, злоумышленника схватил его брат. Нападавший попытался скрыться с места происшествия, но был задержан полицией.

Россиянин заявил, что ненавидит иностранцев, потому что они живут намного лучше, чем он.

Раненый путешественник был доставлен в больницу. Сейчас он уже вернулся на родину.


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