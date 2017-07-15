Стала известна личность террориста: отель в Египте атаковал пособник ИГ, а россиянка от него отбивалась

Россиянка, раненная в Хургаде при нападении египтянина с ножом на посетителей отеля, оказала сопротивление напавшему на нее преступнику. Об этом в субботу ТАСС рассказал временный поверенный в делах России в Египте Артем Поляков. Он предположил, что это и спасло ей жизнь: нападавший переключился на других туристов.

Тем временем, по данным немецких СМИ, египетские спецслужбы определились с приоритетной версией причин нападения: задержанный Абдель Рахман Шаабан был пособником «Исламского государства». По данным Bild, он атаковал исключительно иностранцев.

Поляков рассказал, что раненая в ходе нападения россиянка «оказалась очень мужественной женщиной, она оказала самое активное сопротивление преступнику, напавшему на нее с ножом». По его данным, она отбивалась от ножа, и «наибольшее число ран у нее осталось на руке». Преступник также несколько раз задел лицо. Однако он

«не ожидал такого отпора со стороны россиянки и переключился на других туристов».

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По данным посольства, гражданка РФ доставлена в каирский военный госпиталь. «Состояние ее удовлетворительное, она самостоятельно ходит, однако до сих пор находится в психологически неспокойном, постшоковом состоянии». Ранее СМИ сообщали, что уже в воскресенье она может вылететь на родину. Теперь в посольстве предоставили другую информацию: в Каире она пройдет полное обследование, затем, заметил дипломат,

«речь пойдет о пластической хирургии, и лечение может занять длительное время, возможно, недели».

В пятницу в египетском курортном городе Хургада в отеле Sunny Days El Palacio преступник напал с ножом на иностранных туристов. На пляж он приплыл с соседнего общественного пляжа, таким образом, избежав встречи с охраной. В результате инцидента были убиты две гражданки ФРГ, ранения получили две гражданки Армении, жительница Чехии и россиянка.

Bild утверждает, что атаковавший специально выбирал иностранных туристок, а местных жителей не трогал. По данным источников, указания от террористов он получил, связавшись с ними по интернету.

Бывший почетный консул Германии в Хургаде Петер-Юрген Ели сообщил агентству dpa, что лично знал обеих погибших. По его словам, немки жили долгое время в этом курортном городке, передает DW.

Терроризм, а не бытовуха

Посетителей отеля на египетском курорте Хургада атаковал пособник «Исламского государства». О терроризме как приоритетной версии сообщает немецкая газета Bild, которая ссылается на источник в египетских спецслужбах из Каира. Столичным следователям поручено расследование этого дела.

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