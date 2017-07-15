Трагедия в ванной: 14-летнюю девочку убил мобильный телефон

Мэдисон Коу из Техаса (США) была убита электрическим током в ванной, когда взяла мокрыми руками либо начала подключать к сети свой телефон, либо схватила его, когда он уже заряжался.

Еще по этой теме Анализ: мобильные телефоны однозначно вредны для здоровья человека 23 июня 2017 г.

Об этом местному филиалу NBC KCBD рассказала бабушка школьницы Донна О'Гуинн, сообщает usa.one.

Трагедия произошла в прошлое воскресенье, когда 14-летняя Мэдисон отправилась навестить своего отца в другой город. «На ее руке была рана от ожога. Наверное, из-за того, что Мэди взялась за свой мобильный телефон, будучи в ванной», — рассказывает бабушка девочки.

Реклама

Совсем недавно Мэдисон окончила среднюю школу, она занималась баскетболом и играла на тубе. «С тяжелым сердцем мы оплакиваем потерю Мэдисон Коу, – сообщается в заявлении ее школьного округа. – Хотим выразить искреннее сочувствие ее семье и друзьям, поскольку мы несем бремя этой трагедии вместе».

Бабушка Мэдисон рассказала, что внучка планировала посещать среднюю школу в Хьюстоне, куда вскоре должна была переехать ее семья. Теперь же родители девочки хотят

предупредить всех об опасности, которую несут электроприборы, если ими неправильно пользоваться.

Еще по этой теме