В России появилась газировка «Вождь» со Сталиным и гуанабаной

 

Фото: flickr.com/JBrazito

Жительница Ставрополя Наталья Россабина рассказала в Facebook, что купила в Кавминводах газировку «Вождь» с изображением Иосифа Сталина на этикетке.

По ее словам, бутылка безалкогольного напитка, разлитого в поселке Иноземцево, стоит 50 рублей (0,73 евро). «Не просто газировали, а добавили в него иноземный плод — гуанабану», — отмечает Россабина.

«В рекламке написали, что прилив сил и бодрость мне теперь обеспечены. Боюсь даже открывать»,

— добавила она, пошутив в комментариях, что газировку «миксуют троцкисты».

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В июне социологи «Левада-центра» опубликовали результаты опроса, в котором предложили россиянам выбрать наиболее влиятельную, по их мнению, историческую личность всех времен и народов. Первое место в этом списке досталось советскому лидеру Иосифу Сталину, величайшим его назвали 38 процентов респондентов. Помимо этого, четверть россиян считают, что сталинские репрессии были политической необходимостью, поэтому они исторически оправданы.


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