Финляндия запретила «зеленых человечков»

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Благодаря вступившим в силу изменениям в законодательстве, финские власти получат расширенные полномочия в тех случаях, когда безопасности в стране угрожает группа военных без знаков различия, пишет портал Yle.

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Президент Финляндии Саули Ниинистё в понедельник закрепил своей подписью изменения в законах о территориальном наблюдении и в уголовном законодательстве. Изменения касаются военных без знаков различия и вступили в силу сегодня.

Благодаря нововведениям, финские власти смогут действовать более эффективно в тех случаях, когда безопасности в стране угрожает группа военных без опознавательных знаков.

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Согласно закону, под группой военных без знаков различия подразумеваются военные, которые действуют либо прямо в интересах иностранного государства, либо от его имени, либо с согласия этого государства. Эти военные организованы, оснащены или вооружены.

Закон предусматривает для таких групп абсолютный запрет на въезд в страну и пребывание в стране. Нарушение запрета будет наказываться в соответствии с Уголовным кодексом.

Таких военных называют «зелеными человечками». Термин отсылает к зеленой форме в российской армии. Одетые в зеленую форму военные без опознавательных знаков использовались на Украине, а также во время аннексии Крыма.

В министерстве обороны целью изменений называют обеспечение территориальной неприкосновенности Финляндии, а также обновление законодательства для того, чтобы оно лучше соответствовало изменившейся ситуации в мире и давало возможность реагировать на новые угрозы.

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