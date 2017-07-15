В Москве из-за угрозы взрыва эвакуировали крупный торговый центр

На севере Москвы из-за угрозы взрыва эвакуировали ТЦ «Авиапарк» на Ходынском поле, сообщают ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источники в экстренных службах. Эвакуировали оттуда почти 6 тысяч человек.

Ранее источник в экстренных службах города сообщил ТАСС, что торговый центр «Авиапарк» эвакуируют в связи с появлением «технических сложностей». Позже появились данные о заложенной бомбе. Такие сообщения редко подтверждаются, в большинстве случаев представляя собой акты так называемого «телефонного терроризма».

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Чем можно заниматься в ТЦ #Авиапарк ? Ну конечно эвакуироваться... причем почти каждую неделю! #эвакуация A post shared by Anastasia Titova (@stasy_ti) on Jul 15, 2017 at 10:01am PDT

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Корреспондент «Интерфакса» из ТЦ сообщает, что по громкой связи там транслируют сообщение: «В помещении торгового центра возникли некоторые технические проблемы, и мы просим вас покинуть ТЦ немедленно».

При этом все магазины закрываются, а автомобили с парковки выпускают без оплаты. Субботним вечером в ТЦ пришли тысячи человек.

Помещения ТЦ проверяют кинологи с собаками.