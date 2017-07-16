В Грузии декриминализовали выращивание конопли для личного пользования

В Грузии больше не будут карать тюремным заключением за выращивание конопли для личного пользования. Конституционный суд Грузии признал неконституционной соответствующую норму. В последнее время в Грузии отменили или смягчили уже целый ряд статей, регламентировавших наказание за легкие наркотики.

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Как говорится в сообщении на сайте Конституционного суда, очередное послабление стало возможным после обращения группы граждан Грузии, которые подали иски против грузинского парламента, потребовав признать неконституционными несколько норм Уголовного кодекса.

Для вынесения вердикта суду пришлось разбираться сразу с тремя «дозами», раздельно оценив опасности выращивания 63,73 граммов, 150,72 граммов и 265,49 граммов конопли. Как передает «Интерфакс», суд решил, что «в случае с 63,73 и 150,72 граммами конопли опасность сбыта наркотических веществ отсутствует, поскольку это количество конопли может применяться только для личного пользования». Что касается уголовного наказания за посев и выращивание 265,49 граммов конопли, оно осталось в силе. При этом суд отметил, что «конкретная мера наказания - лишение свободы от 6 до 12 лет - является явно непропорциональной».

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В последнее время в Грузии активизировалась общественная кампания с требованием декриминализации наркотиков, все чаще стали проводиться акции с требованием отмены уголовной ответственности за употребление марихуаны.

16 июня парламент Грузии утвердил изменения в закон «О наркотических средствах, психотропных веществах, прекурсорах и наркологической помощи», а также в сопутствующие нормативные акты, в соответствии с которыми была значительно либерализована существующая в стране наркополитика.

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