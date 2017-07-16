В Грузии декриминализовали выращивание конопли для личного пользования

 

Фото: REUTERS/Scanpix

В Грузии больше не будут карать тюремным заключением за выращивание конопли для личного пользования. Конституционный суд Грузии признал неконституционной соответствующую норму. В последнее время в Грузии отменили или смягчили уже целый ряд статей, регламентировавших наказание за легкие наркотики.

Еще по этой теме

Как говорится в сообщении на сайте Конституционного суда, очередное послабление стало возможным после обращения группы граждан Грузии, которые подали иски против грузинского парламента, потребовав признать неконституционными несколько норм Уголовного кодекса.

Для вынесения вердикта суду пришлось разбираться сразу с тремя «дозами», раздельно оценив опасности выращивания 63,73 граммов, 150,72 граммов и 265,49 граммов конопли. Как передает «Интерфакс», суд решил, что «в случае с 63,73 и 150,72 граммами конопли опасность сбыта наркотических веществ отсутствует, поскольку это количество конопли может применяться только для личного пользования». Что касается уголовного наказания за посев и выращивание 265,49 граммов конопли, оно осталось в силе. При этом суд отметил, что «конкретная мера наказания - лишение свободы от 6 до 12 лет - является явно непропорциональной».

Реклама

В последнее время в Грузии активизировалась общественная кампания с требованием декриминализации наркотиков, все чаще стали проводиться акции с требованием отмены уголовной ответственности за употребление марихуаны.

16 июня парламент Грузии утвердил изменения в закон «О наркотических средствах, психотропных веществах, прекурсорах и наркологической помощи», а также в сопутствующие нормативные акты, в соответствии с которыми была значительно либерализована существующая в стране наркополитика.

Еще по этой теме
В ФРГ планируется разрешить медицинскую коноплю еще в 2016 году

В ФРГ планируется разрешить медицинскую коноплю еще в 2016 году

Австралиец пожаловался в полицию на сжегшего его коноплю отца

Австралиец пожаловался в полицию на сжегшего его коноплю отца

Немецкие аптеки удвоили продажи медицинской конопли

Немецкие аптеки удвоили продажи медицинской конопли


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 65000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 25000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 87000 EUR

reklama.vesti.lv

ФОТО: 68-летняя Алла Пугачева показала себя без макияжа Showbiz

ФОТО: 68-летняя Алла Пугачева показала себя без макияжа

Откровенное фото Шараповой: 130 000 лайков меньше чем за сутки! Wo&Men

Откровенное фото Шараповой: 130 000 лайков меньше чем за сутки!

НАСА признало невозможность в срок отправить астронавтов на Марс Hi-Tech

НАСА признало невозможность в срок отправить астронавтов на Марс

Лишившаяся обеих ног модель вышла на подиум Wo&Men

Лишившаяся обеих ног модель вышла на подиум

Карьера певицы из Даугавпилса: она уже завоевывает мировой экран Showbiz

Карьера певицы из Даугавпилса: она уже завоевывает мировой экран

Грузия

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
82 000 EUR
Дом
Дом Ķekava
176 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
250 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Дом
Дом Salaspils pag.
107 500 EUR
Дом
Дом Carnikava
149 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
OFISA ADMINSTRATORS/-E - SEKR ...
OFISA ADMINSTRATORS/-E - SEKR ...
EXECUTIVE ASSISTANT
EXECUTIVE ASSISTANT
TRANSPORTA KOORDINATORU/-I
TRANSPORTA KOORDINATORU/-I
LIETVEDI
LIETVEDI
http://alkoutlet.lv

Темы

 