Экстремал прошелся по канату между самой высокой скалой и берегом

Немецкий экстремал Александр Шульц прошелся по канату от самого высокого скального образования в Британии под названием «Старик Хой» до берега.

Спортсмен двигался по натянутому канату на высоте 137 метров, преодолев расстояние в 182 метра, сообщает UPI. Шульц заявил, что воплотил в жизнь свою мечту. Немец оказался первым, кто прошелся по канату между легендарной скалой и побережьем.

По словам экстремала, его команда специально закрепляла канат таким образом, чтобы не повредить поверхность скалы.

Реклама

Видео