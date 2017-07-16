В Турции на участников митинга упал беспилотник

В Анкаре несколько человек пострадали в результате падения беспилотника на участников митинга по случаю годовщины попытки военного переворота в Турции, сообщает Интерфакс.

Летательный аппарат осуществлял видеосъемку и транслировал изображение митинга на экраны, расположенные по бокам сцены. Причина, по которой он упал, пока не ясна.

Медики вывели с митинга порядка шести человек, у пострадавших легкие травмы и порезы.

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«У нас что-то случилось, надеюсь, никто сильно не пострадал», – заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Как сообщалось,

в ночь с 15 на 16 июля 2016 года в Турции произошла неудачная попытка военного переворота.

Погибли более 250 человек, более 2000 человек получили ранения, мятеж был подавлен.

После путча были уволены или задержаны около 125 тысяч человек. Формально под арест попали порядка 40 тысяч человек из рядов военнослужащих и полицейских.

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