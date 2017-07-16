Экс-директор ФБР напишет мемуары о работе с Трампом

Джеймс Коми
 

Джеймс Коми. Фото: REUTERS/Scanpix

Бывший директор ФБР Джеймс Коми пишет мемуары о своем опыте работы на госслужбе, книга будет посвящена самым интересным и трудным моментам его карьеры, включая расследование скандалов вокруг переписки Клинтон и вмешательства России в выборы в США, сообщила газета The New York Times, пишет DW.com.

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В прошедшие дни Коми встретился в Нью-Йорке с редакторами и издателями, а на будущей неделе издательства смогут приобрести на аукционе право на издание книги, сообщил Мэтт Лэтимер, сотрудник литературного агентства Javelin.

По его словам, крупные издательства проявили живой интерес к еще не написанной книге.

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Сразу после внезапного увольнения Коми с поста директора ФБР президентом Дональдом Трампом появились слухи о том, что он подумывает написать мемуары. Американские СМИ тогда сообщали, что гонорар за книгу мог бы составить десятки миллионов долларов.

Книга Коми не будет классическими мемуарами, повествующими обо всей его жизни, а скорее будет посвящена принципам, которыми он руководствовался в самые трудные моменты карьеры, сообщает The New York Times.

Среди прочего, речь в ней пойдет о расследовании, связанном с использованием Хиллари Клинтон ее личной электронной почты для служебной переписки, а также о сложных отношениях Коми с президентом Дональдом Трампом в связи с расследованием ФБР предполагаемого вмешательства России в президентские выборы 2016 года в США.

«Это будет книга о лидерстве и поиске правды, извлеченных уроках и опыте, который он набрал за время карьеры,

в том числе, опыте, полученном от взаимоотношений с администрацией Трампа», - рассказал изданию Лэтимер. По его словам, книга будет соответствовать ожиданиям более «этичного» лидерства в США.

Мемуары Коми перед выходом в свет пройдут стандартную проверку органами юстиции и правительством, чтобы удостовериться, что в них нет секретной информации.

Несмотря на это, как отмечает нью-йоркская газета,

книга, вероятно, будет содержать неизвестные до сих пор детали сложных отношений Коми и Трампа,

поскольку автор мемуаров известен как человек, прилежно записывающий все, что с ним происходит.

Напомним, ранее конгрессмены Брэд Шерман и Эл Грин от Демократической партии выдвинули инициативу об импичменте президенту США Дональду Трампу.

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