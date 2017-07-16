Сенатор Республиканской партии Джон Маккейн перенес операцию по удалению тромба и в течении следующей недели будет восстанавливаться в штате Аризона, передает Reuters.

Офис Маккейна не смог сообщить о точной дате возвращения сенатора к работе.

Ранее, президент России Владимир Путин в интервью режиссеру Оливеру Стоуну заявил, что известный своими резкими выпадами против РФ американский сенатор Джон Маккейн симпатичен ему своим патриотизмом.

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Маккейн называл Путина «головорезом и убийцей». «Лавров – не кто иной, как пропагандист и ставленник головореза и убийцы, а именно российского президента Владимира Путина», - сказал он

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