Джон Маккейн
 

Джон Маккейн. Фото: REUTERS/Scanpix

Сенатор Республиканской партии Джон Маккейн перенес операцию по удалению тромба и в течении следующей недели будет восстанавливаться в штате Аризона, передает Reuters.

Офис Маккейна не смог сообщить о точной дате возвращения сенатора к работе.

Ранее, президент России Владимир Путин в интервью режиссеру Оливеру Стоуну заявил, что известный своими резкими выпадами против РФ американский сенатор Джон Маккейн симпатичен ему своим патриотизмом.

Реклама

Маккейн называл Путина «головорезом и убийцей». «Лавров – не кто иной, как пропагандист и ставленник головореза и убийцы, а именно российского президента Владимира Путина», - сказал он

Еще по этой теме
Маккейн: Трамп отчасти виновен в химатаке в Сирии

Маккейн: Трамп отчасти виновен в химатаке в Сирии

Жену Маккейна позвали работать в Госдеп

Жену Маккейна позвали работать в Госдеп

Маккейн: Лаврову нечего делать в овальном кабинете

Маккейн: Лаврову нечего делать в овальном кабинете


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Baltezers, 495000 EUR
Дом
Дом, Tīraine, 279000 EUR
Дом
Дом, Lapmežciems, 170000 EUR

reklama.vesti.lv

«Папа, это и есть море?»: Николаев показал видео из Юрмалы Showbiz

«Папа, это и есть море?»: Николаев показал видео из Юрмалы

Эту морду надо видеть! Раскаявшийся мопс покорил Сеть Wo&Men

Эту морду надо видеть! Раскаявшийся мопс покорил Сеть

Лишившаяся обеих ног модель вышла на подиум Wo&Men

Лишившаяся обеих ног модель вышла на подиум

ФОТО: 68-летняя Алла Пугачева показала себя без макияжа Showbiz

ФОТО: 68-летняя Алла Пугачева показала себя без макияжа

Исследователи случайно обнаружили новые антибиотики Hi-Tech

Исследователи случайно обнаружили новые антибиотики

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Дом
Дом Salaspils pag.
107 500 EUR
Дом
Дом Jūrmala
250 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
85 000 EUR
Дом
Дом Carnikava
149 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Дом
Дом Vecumnieku pag.
35 000 EUR
Квартира
Квартира Ropaži
36 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
MĀRKETINGA VADĪTĀJU
MĀRKETINGA VADĪTĀJU
SISTĒMU TESTĒTĀJU
SISTĒMU TESTĒTĀJU
E – KOMERCIJAS KOORDINATORU (-I) ...
E – KOMERCIJAS KOORDINATORU (-I) ...
OFFICE ADMINISTRATOR - RECEPTI ...
OFFICE ADMINISTRATOR - RECEPTI ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 