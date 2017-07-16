Рейтинг Трампа установил исторический антирекорд

За полгода правления Дональд Трамп имеет самый низкий рейтинг поддержки среди всех президентов США за последние 70 лет.

Об этом свидетельствуют опубликованные в воскресенье данные совместного опроса, подготовленного ABC News и The Washington Post, сообщает Politico.

Только 36% американцев одобряют деятельность Трампа на посту президента, в то время как 58% респондентов не удовлетворены работой Дональда Трампа.

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Таким образом уровень поддержки Трампа опустился еще на 6 пунктов по сравнению с рейтингом, подготовленным к его 100 дням президентства.