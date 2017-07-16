Рейтинг Трампа установил исторический антирекорд

Дональд Трамп
 

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Scanpix

За полгода правления Дональд Трамп имеет самый низкий рейтинг поддержки среди всех президентов США за последние 70 лет.

Об этом свидетельствуют опубликованные в воскресенье данные совместного опроса, подготовленного ABC News и The Washington Post, сообщает Politico.

Только 36% американцев одобряют деятельность Трампа на посту президента, в то время как 58% респондентов не удовлетворены работой Дональда Трампа.

Реклама

Таким образом уровень поддержки Трампа опустился еще на 6 пунктов по сравнению с рейтингом, подготовленным к его 100 дням президентства.


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Liepāja, 34000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 65000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 235000 EUR

reklama.vesti.lv

Хакеры РФ причастны к атакам в Ирландии и Британии Hi-Tech

Хакеры РФ причастны к атакам в Ирландии и Британии

У латвийского эксперта моды посреди леса остановилось сердце Showbiz

У латвийского эксперта моды посреди леса остановилось сердце

НАСА признало невозможность в срок отправить астронавтов на Марс Hi-Tech

НАСА признало невозможность в срок отправить астронавтов на Марс

Галкин показал, как проводит вечера в Юрмале с Аллой Пугачевой Showbiz

Галкин показал, как проводит вечера в Юрмале с Аллой Пугачевой

Исследователи случайно обнаружили новые антибиотики Hi-Tech

Исследователи случайно обнаружили новые антибиотики

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Дом
Дом Vecumnieku pag.
35 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
320 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Дом
Дом Rīga
185 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
82 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
220 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
QLIKVIEW SISTĒMU ANALĪTIĶIS/-E
QLIKVIEW SISTĒMU ANALĪTIĶIS/-E
VADĪBAS ASISTENTS/-E
VADĪBAS ASISTENTS/-E
DELIVERY PROJECT MANAGER
DELIVERY PROJECT MANAGER
PROCUREMENT MANAGER
PROCUREMENT MANAGER
http://alkoutlet.lv

Темы

 