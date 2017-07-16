Олигарх, который «решает проблемы Путина, а не создает их»

Владимир Путин
 

Владимир Путин. Фото: Mikhail Metzel/TASS/Scanpix

Миллиардер, сыгравший главную роль во встрече с Дональдом-младшим, является посредником российского лидера в трудных проектах (таких, как обхаживание Трампа), пишет The Daily Mail. По словам одного ветерана западной дипломатии в Москве, президент Путин любит олигарха Араса Агаларова, потому что магнат в сфере недвижимости «решает его проблемы, а не создает их».

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В интервью The Daily Mail дипломат продемонстрировал видеозапись, судя по которой подпольный продавец алкоголя, превратившийся в миллиардера, похоже, является правой рукой российского лидера, когда речь заходит о девелоперских проектах, и служит связующим звеном между ним и Трампом, пишет корреспондент Уилл Стюарт.

Во вторник в своем сенсационном электронном письме Дональд Трамп-младший сообщил, что Агаларов, предположительно, был инсайдером, который хотел передать «дискредитирующую» информацию Кремля о Хиллари Клинтон в предвыборный штаб его отца, говорится в статье.

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Когда Путину срочно нужно было построить новый университет во Владивостоке, компания Агаларова Crocus Group справилась с этой задачей.

Путин также потребовал построить стадион для ЧМ по футболу в Калининграде и еще один - в Ростове-на-Дону. «63-летний выходец из советского Азербайджана и отец поп-звезды Эмина Агаларова в настоящее время завершает эти проекты, полученные по личному заданию Путина, без тендеров», - отмечает автор статьи.

«Агаларов - магнат в сфере недвижимости, известный строительством высотных башен, торговых центров, концертных и выставочных площадок, -

это человек, имеющий большую ценность для Путина, поскольку он делает больше, чем просто своевременное выполнение сложных строительных проектов»,

- говорится в статье.

«Все признаки свидетельствуют о том, что Дональд Трамп и Арас Агаларов близки и с удовольствием проводят время вместе, и это стало манной небесной для Путина», - сказал дипломат.

«Более того, если у Трампа есть скелеты в шкафу в плане отношений с Россией, то Арас - тот человек, который знает, где эти скелеты», - добавил он.

«Он, судя по всему, также обнаружил возможность возвышения Трампа в политике США и его потенциальное значение для налаживания отношений между Москвой и Вашингтоном, опередив многих», - добавляет автор статьи.

«Кажется, магнат призывал Путина присутствовать на конкурсе «Мисс Вселенная» в 2013 году, чтобы тот встретился с Трампом», - говорится в статье.

Возникает вопрос: приказал ли Кремль Агаларову и его сыну поддержать своего друга так же, как ему было поручено выполнить крупные проекты для Путина?

В досье на Трампа бывшего сотрудника MI-6 Кристофера Стила утверждается, что

Агаларов знал о предполагаемом представлении с «золотым дождем» и оргиях в Санкт-Петербурге, говорится в статье.

Как ни странно для искушенного в общении со СМИ олигарха, Агаларов отказался беседовать на эти темы. «Мы никогда не даем комментариев по такому вопросу», - сказал его помощник.

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