За ЧП на борту Ryanair перед пассажирами даже не извинились

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: AFP/LETA

Пассажиру рейса Fuerteventura — Leeds ирландской бюджетной авиакомпании Ryanair удалось запечатлеть жесткую посадку самолета Boeing-737.

Еще по этой теме

Судя по записи, Boeing с такой силой ударился о землю, что автор видео с трудом удержал камеру в руках, а его соседей выбросило из кресел.

Видео

Реклама

Мужчина рассказал, что его возмутило отсутствие извинений от экипажа перед пассажирами за то, что им пришлось пережить. В то же время, представители Ryanair утверждают, что посадка прошла в штатном режиме, несмотря на сильный боковой ветер.

Еще по этой теме
На борту самолета в США загорелся ноутбук

На борту самолета в США загорелся ноутбук

Десять человек госпитализировали из-за турбулентности на борту United Airlines

Десять человек госпитализировали из-за турбулентности на борту United Airlines

Пьяный и залитый кровью россиянин устроил дебош на борту самолета

Пьяный и залитый кровью россиянин устроил дебош на борту самолета


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 81900 EUR
Дом
Дом, Ķekava, 176000 EUR
Коммерческий
Коммерческий, Rīga, 545 EUR

reklama.vesti.lv

Супруги отметят 21 год брака, но уже в качестве… жены и жены Wo&Men

Супруги отметят 21 год брака, но уже в качестве… жены и жены

ФОТО: Вера Брежнева покорила «Дзинтари» Showbiz

ФОТО: Вера Брежнева покорила «Дзинтари»

У латвийского эксперта моды посреди леса остановилось сердце Showbiz

У латвийского эксперта моды посреди леса остановилось сердце

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск запустил загадочный вебсайт Hi-Tech

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск запустил загадочный вебсайт

Исследователи случайно обнаружили новые антибиотики Hi-Tech

Исследователи случайно обнаружили новые антибиотики

За рубежом

Авиация

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Vecumnieku pag.
35 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
85 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Дом
Дом Rīga
185 000 EUR
Квартира
Квартира Ropaži
36 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
320 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
INTERNETA VEIKALA KOMERCDIREKT ...
INTERNETA VEIKALA KOMERCDIREKT ...
MĀRKETINGA VADĪTĀJU
MĀRKETINGA VADĪTĀJU
SISTĒMU TESTĒTĀJU
SISTĒMU TESTĒTĀJU
E – KOMERCIJAS KOORDINATORU (-I) ...
E – KOMERCIJAS KOORDINATORU (-I) ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 