За ЧП на борту Ryanair перед пассажирами даже не извинились

Пассажиру рейса Fuerteventura — Leeds ирландской бюджетной авиакомпании Ryanair удалось запечатлеть жесткую посадку самолета Boeing-737.

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Судя по записи, Boeing с такой силой ударился о землю, что автор видео с трудом удержал камеру в руках, а его соседей выбросило из кресел.

Видео

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Мужчина рассказал, что его возмутило отсутствие извинений от экипажа перед пассажирами за то, что им пришлось пережить. В то же время, представители Ryanair утверждают, что посадка прошла в штатном режиме, несмотря на сильный боковой ветер.

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