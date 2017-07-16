Европол задержал 66 человек: Под видом говядины в ЕС поставляли конину

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Reuters/ScanPix

Полицейская служба ЕС Европол в воскресенье, 16 июля, задержала 66 человек в рамках расследования масштабного «мясного скандала». По данным СМИ, в розничную торговую сеть стран Евросоюза поставлялась конина под видом говядины.

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Манипуляции с кониной, выдаваемой за говядину, впервые были выявлены в Ирландии в 2013 году.

Первые следы вывели на фирмы в Испании и Португалии, которые, подделав документацию, отправляли непригодную для потребления в еду конину в Бельгию - крупному европейскому экспортеру мяса.

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В рамках расследования в Испании были задержаны 65 человек, а главный подозреваемый, гражданин Нидерландов - в Бельгии.

Все задержанные обвиняются в жестоком обращении с животными, подделке документов, воспрепятствовании осуществлению правосудия, нанесении вреда здоровью окружающих, отмывании денег и участии в преступной группировке, говорится в заявлении Европола.

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