В Сербии во время спецоперации задержали почти 400 человек

 

Фото: AP/Scanpix

Сербские правоохранители провели масштабную спецоперацию Арес, в ходе которой были задержаны 360 человек. Об этом на пресс-конференции сообщил глава МВД Сербии Небойша Стефанович, передает B92.

Спецоперация была проведена в 27 городах и муниципалитетах.

Задержанные обвиняются в незаконном производстве и обороте наркотиков, покушении на убийство, изнасилованиях и насилии, вымогательстве, пытках, похищениях, грабежах и других преступлениях.

Против 202 человек возбуждены уголовные дела.

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Полиция конфисковала 167 кг наркотиков - кокаина, героина, гашиша, марихуаны и экстази, а также были обнаружили три лаборатории по производству марихуаны. Кроме того было найдено большое количество оружия: четыре автомата, 29 винтовок, 30 пистолетов, один килограмм взрывчатки, шесть гранат и более три тысячи единиц боеприпасов.

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Также была изъята крупная сумма денег, 19 автомобилей и компьютеров и 150 гигабайт порнографических материалов с участием детей.

Глава МВД сообщил, что в течение нескольких месяцев полиция следила за несколькими преступными группами, которые были исполнителями.


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