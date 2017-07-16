Авария в парке аттракционов в Мадриде: 33 пострадавших

 

Фото: REUTERS/Scanpix

В мадридском парке 33 человека пострадало в результате столкновения двух составов аттракциона «Поезд из шахты». Об этом сообщила городская служба чрезвычайных ситуаций в Twitter в воскресенье, 16 июля.

Отмечается, что люди получили легкие ранения, 27 из них доставили в больницу. Местное издание El Pais пишет, среди пострадавших шесть детей в возрасте до 10 лет.

Представитель парка аттракционов заявил, что сейчас приоритет в том, чтобы оказать помощь всем пострадавшим.

По его словам, в причинах возникновения такой ситуации будут разбираться позже.

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Ранее аттракцион «цепочная карусель» рухнул во время работы вместе с посетителями в парке Навои в центре города Ош в Киргизии – пострадали восемь человек.

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