В Узбекистане трое мужчин погибли при попытке достать телефон из выгребной ямы

 

Фото: REUTERS/Scanpix

На востоке Узбекистана трое мужчин погибли, доставая из выгребной ямы туалета частного дома сотовый телефон, передает РИА «Новости».

Как сообщили представители МЧС республики, жительница Янгикурганского района Наманганской области попросила двух местных жителей достать сотовый телефон, который упал в выгребную яму туалета. После спуска мужчины потеряли сознание и не смогли подняться обратно. Прибывший по вызову врач также потерял сознание, спустившись в яму.

«В результате произошедшего

двое нанятых работников умерли на месте происшествия, а врач скончался по дороге в местную больницу»,

— рассказали спасатели.

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Отмечается, что причиной воздуха стала асфиксия от недостатка кислорода во вдыхаемом воздухе.


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