Война в Сирии: число погибших превысило 330 тысяч человек

В Сирии с 2011 до середины июля 2017 года погибли в общей сложности 331765 человек. Об этом сообщили в Сирийском наблюдательном совете по правам человека, передает Deutsche Welle.

Согласно подсчетам правозащитников, в числе 99617 умерших насильственной смертью мирных жителей – 18243 ребенка.

В результате вооруженного конфликта погибли 116774 военнослужащих, подчиняющихся сирийскому президенту Башару Асаду, и его сторонников, а также 57 тысяч повстанцев, в том числе члены альянса сирийской оппозиции и курдских формирований «Силы демократической Сирии».

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Кроме того, убиты 58 тысяч джихадистов – в основном сторонники террористической организации «Исламское государство» или группировок, близких к «Аль-Каиде».

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