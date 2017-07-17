Война в Сирии: число погибших превысило 330 тысяч человек

Ilustratīvs attēls.
 

Ilustratīvs attēls.. Фото: AP/Scanpix

В Сирии с 2011 до середины июля 2017 года погибли в общей сложности 331765 человек. Об этом сообщили в Сирийском наблюдательном совете по правам человека, передает Deutsche Welle.

Согласно подсчетам правозащитников, в числе 99617 умерших насильственной смертью мирных жителей – 18243 ребенка.

В результате вооруженного конфликта погибли 116774 военнослужащих, подчиняющихся сирийскому президенту Башару Асаду, и его сторонников, а также 57 тысяч повстанцев, в том числе члены альянса сирийской оппозиции и курдских формирований «Силы демократической Сирии».

Реклама

Кроме того, убиты 58 тысяч джихадистов – в основном сторонники террористической организации «Исламское государство» или группировок, близких к «Аль-Каиде».

Еще по этой теме
В Сирии вступило в силу соглашение о перемирии

В Сирии вступило в силу соглашение о перемирии

В ООН заявили об ослаблении конфликта в Сирии

В ООН заявили об ослаблении конфликта в Сирии

Россия готовит испытательные ракетные пуски у побережья Сирии

Россия готовит испытательные ракетные пуски у побережья Сирии


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Saurieši, 58950 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 65000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 235000 EUR

reklama.vesti.lv

Галкин показал, как проводит вечера в Юрмале с Аллой Пугачевой Showbiz

Галкин показал, как проводит вечера в Юрмале с Аллой Пугачевой

У латвийского эксперта моды посреди леса остановилось сердце Showbiz

У латвийского эксперта моды посреди леса остановилось сердце

Positivus 2017: фестивальный стиль второго дня Wo&Men

Positivus 2017: фестивальный стиль второго дня

Супруги отметят 21 год брака, но уже в качестве… жены и жены Wo&Men

Супруги отметят 21 год брака, но уже в качестве… жены и жены

Исследователи случайно обнаружили новые антибиотики Hi-Tech

Исследователи случайно обнаружили новые антибиотики

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Salaspils pag.
107 500 EUR
Дом
Дом Ķekava
176 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
82 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
320 000 EUR
Квартира
Квартира Ropaži
36 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
250 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
AKTĪVĀS PĀRDOŠANAS PROFESIONĀL ...
AKTĪVĀS PĀRDOŠANAS PROFESIONĀL ...
INŽENIERTEHNISKĀS JOMAS PROFES ...
INŽENIERTEHNISKĀS JOMAS PROFES ...
FINANŠU JOMAS PROFESIONĀLIS
FINANŠU JOMAS PROFESIONĀLIS
IT PROFESIONĀLIS
IT PROFESIONĀLIS
http://alkoutlet.lv

Темы

 