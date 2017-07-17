Рейтинг Терезы Мэй достиг наихудшего уровня

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй
 

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Фото: AFP/LETA

Рейтинг премьер-министра Великобритании Терезы Мэй достиг наихудшего своего уровня. Таковы результаты опроса Opinium, сообщаетThe Independent.

Исследование показало, что рейтинг Мэй продолжает снижаться на фоне роста популярности лидера лейбористов Джереми Корбина. Так, работу Мэй одобряют 30% британцев, а не одобряют – 51%. В то же время аналогичные показатели у Корбина составляют 41% и 37% соответственно.

Однако результаты опроса показывают, что

36% населения по-прежнему считают, что Мэй лучше подходит на должность премьер-министра,

и только 33% одобряют Корбина в этой роли.

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Отметим, следующие очередные выборы в Великобритании должны пройти только в 2022 году, однако шесть из десяти британцев считают, что Мэй должна подать в отставку раньше. Около 33% выступают за ее немедленную отставку, 16% считают, что Мэй должна уйти после завершения переговоров о выходе Британии из ЕС, еще 8% – незадолго до следующих выборов.

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