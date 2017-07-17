Названы три возможных преемника Порошенко

Петр Порошенко
 

Петр Порошенко. Фото: REUTERS/Scanpix

Преемниками президента Украины Петра Порошенко могут стать генпрокурор страны Юрий Луценко, премьер-министр Владимир Гройсман и лидер Радикальной партии Олег Ляшко. Об этом в интервью порталу «Русская весна» сказал бывший депутат Верховной Рады Олег Царев.

«Порошенко в случае своего неучастия в выборах обозначил несколько своих возможных преемников. В первую очередь это Луценко, который обещает, что, в случае ставки на него, он сохранит своему патрону все активы и будет холить и лелеять его в будущем», — отметил Царев.

Он добавил, что между президентом и главой правительства периодически возникают трения, однако Гройсман также находится в числе возможных преемников. «И, как ни странно, в этом же ряду Ляшко. И это был бы интересный выбор», — выразил мнение бывший депутат Рады.

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7 февраля Царев сказал, что Порошенко в ближайшее время будет отстранен от власти в результате сделки между США и Россией. «Я думаю, будет найден выход. Я знаю, что сейчас ведутся интенсивные переговоры между республиканцами и Юлией Тимошенко, чтобы следующим президентом была именно она», — подчеркнул он.

Петр Порошенко был избран президентом Украины на досрочных выборах в мае 2014 года. Голосование было объявлено после победы Майдана (Евромайдана) — массовых протестных акций в центре Киева зимой 2013-2014 годов, в результате которых из страны бежал бывший глава государства Виктор Янукович.

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