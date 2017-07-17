Случай на шоссе: лихач предъявил полиции автоправа, которые нашел на улице

В четверг на шоссе Таллинн-Тарту полиция задержала нарушителя скоростного режима, который к тому же предъявил не принадлежащие ему водительские права.

Согласно первоначальным данным, полиция остановила автомобиль, который двигался со скоростью 138 км/ч.

Находившийся за рулем этой машины 43-летний мужчина предъявил стражам порядка регистрационное удостоверение и водительские права. Полученные водительские права сопоставили с имеющейся в базе данных информацией.

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Так

выяснилось, что документы принадлежат другому лицу.

В ходе допроса было установлено имя мужчины, он утверждал, что нашел водительские права на улице.

При проверке также выяснилось, что водительских прав соответствующей категории у него нет вообще. Мужчина был трезв. Его отстранили от вождения, но брать под стражу не стали.