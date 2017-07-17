Еще одна семья беженцев уехала из Эстонии и не вернулась

 

Фото: REUTERS/Scanpix

На прошлой неделе еще одна семья беженцев, доставленная в Эстонию в рамках программы размещения беженцев по странам ЕС по квотам, превысила разрешенное время отлучки из страны.

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Как сообщила BNS руководитель отдела политики международной защиты в Министерстве социальных дел Трийн Рааг, в воскресенье максимально допустимый срок пребывания вне страны размещения превысила насчитывающая 4 человек семья беженцев из Сирии, которая прибыла в Эстонию в марте этого года. Семья была доставлена в Эстонию из Греции.

Ранее максимально допустимый срок пребывания вне страны размещения превысили шесть прибывших по квоте семей.

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Всего на данный момент допустимый срок отлучки из Эстонии превысили семь смей — то есть 35 беженцев.

Получающие международную защиту лица имеют право в течение 180 дней до 90 дней путешествовать по ЕС. При превышении этого срока прекращаются выплаты семейного пособия. В других странах ЕС они не могут работать или получать пособия. По возвращении в Эстонию они по-прежнему обладают правом на услуги опорного лица и возможностью продолжать изучение языка.

Эстонию официально покинула иракская семья, добровольно вернувшаяся на родину.

Семья прибыла в Эстонию в марте прошлого года и стала первой принятой в Эстонии в рамках миграционной программы семьей.

В соответствии с достигнутым в ЕС соглашением двухлетняя квота Эстонии составляет 550 военных беженцев, перемещаемых из Греции, Италии и Турции.

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