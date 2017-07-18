Названы самые стильные спортсмены мира

Расселл Уэстбрук
 

Расселл Уэстбрук. Фото: AP/Scanpix

Баскетболист Оклахома-Сити Тандер Расселл Уэстбрук назван самым стильным спортсменом мира по версии Sports Illustrated.

Вторым в рейтинге стал игрок в американский футбол американец Виктор Круз. Третье место заняла американская теннисистка Серена Уильямс.

В первой десятке представлены четыре баскетболиста НБА – помимо Уэстбрука это Леброн Джеймс (5), Дуэйн Уэйд (7) и Андре Игудала (9).

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Пилот Формулы-1 Льюис Хэмилтон (8), хоккеист Хенрик Лундквист (6) и теннисисты Роджер Федерер (4) и Мария Шарапова (10).

Лучшим из футболистов стал Криштиану Роналду, который стал одиннадцатым.


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