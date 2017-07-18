ЕС облегчил торговые правила для Украины

 

Фото: Artyom Geodakyan/TASS/Scanpix

Одобренные в Брюсселе торговые преференции Евросоюза для Украины уже назвали «мелкими подачками». Наблюдатели полагают, что таким образом Европа пытается выйти из неловкого положения, в которое она попала после недавнего саммита Украина-ЕС.

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Заключаются они в том, что Киеву разрешат без пошли продавать странам ЕС сельскохозяйственную продукцию – ячмень, кукурузу, пшеницу, овес, мед и виноградный сок.

Правда, и тут Европа решила уколоть своего партнера и снизила квоты на продажу зерновых. В Совете ЕС надеются, что

послабления помогут улучшить экономическую ситуацию на Украине и дать толчок для экономических реформ.

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Правда, чтобы получить эти преференции с 1 сентября 2017 года, Украина должна научиться уважать демократические принципы, права человека и основные свободы, а также не останавливаться на пути в борьбе с коррупцией и оргпреступностью, говорится в заявлении Совета ЕС.

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