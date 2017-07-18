Трамп пригрозил главе Венесуэлы санкциями

Президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты «предпримут решительные экономические действия», если лидер Венесуэлы Николас Мадуро созовет учредительное собрание 30 июля, передает РИА Новости.

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«Вчера венесуэльский народ вновь дал понять, что они выступают за демократию, свободу и верховенство закона. Тем не менее, их сильные и смелые действия по-прежнему игнорируются плохим лидером, который мечтает стать диктатором», − отметил Трамп.

Он подчеркнул, что «если режим Мадуро созовет свое учредительное собрание 30 июля, то США предпримут решительные и быстрые экономические действия».

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В свою очередь госдепартамент США также призвал власти Венесуэлы отменить созыв Национальной ассамблеи.

Напомним, 16 июля в Венесуэле прошел референдум, не имевший официального статуса. Почти 7,2 миллиона человек проголосовали против созыва учредительного собрания по инициативе Мадуро для подготовки изменений в конституцию.

Власти страны предупредили, что не признают юридических последствий народного голосования и не планируют изменений в графике выборов в учредительное собрание, назначенных на 30 июля.

Ранее сообщалось, что в Венесуэле с начала апреля идут массовые протесты после решения верховного суда серьезно ограничить власть Национальной ассамблеи. Решение было отменено, но сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов. Теперь они протестуют и против созыва учредительного собрания, считая это попыткой изменить конституцию. По последним данным, в ходе протестов погибли более 90 человек.

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