Малороссию собрались присоединить к союзу России и Белоруссии

В конституции Малороссии будет закреплен внеблоковый статус и установлен курс на восстановление связей с Россией, заявил вице-премьер самопровозглашенной Донецкой народной республики, министр доходов и сборов Александр Тимофеев, передает РИА Новости.

«Курс на присоединение к Союзному государству России и Белоруссии при сохранении независимости и суверенитета. Сохранение безвиза в случае согласия Евросоюза. Деолигархизация, в том числе на законодательном уровне», — добавил Тимофеев.

Он также сказал, что основной закон «нового государства» будет предполагать возобновление участия в деятельности СНГ и проведение переговоров в трехстороннем формате Малороссия-Россия-Евросоюз.

Реклама

Ранее во вторник, 18 июля, глава ДНР Александр Захарченко объявил о создании Малороссии. «Мы, представители регионов бывшей Украины, за исключением Крыма, заявляем об учреждении нового государства, которое является преемником Украины», — говорил он, отмечая, что «государство Украина в том виде, которое оно было, не подлежит восстановлению».

Столицей «нового государства» станет город Донецк, Киеву предоставляется статус историко-культурного центра. Государственным флагом признают флаг Богдана Хмельницкого.

Планируется, что Малороссия будет федеративным государством с широкой автономией. Государственные языки — малороссийский и русский. В ведении центральных органов власти останутся вопросы федерального бюджета, армии, спецслужб.