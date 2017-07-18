В Германии фестиваль с участием мигрантов обернулся домогательствами и столкновениями с полицией

Полиция федеральной земли Баден-Вюртемберг ищет виновников сексуальных преступлений и массовых беспорядков, произошедших в городе Шорндорф во время проведения праздника с народными гуляниями. По предварительным данным, в ходе торжества женщины подвергались сексуальным домогательствам со стороны мигрантов, пишет The Local.

Под подозрением оказались 20-летний выходец из Ирака и три уроженца Афганистана, приехавшие в Германию для получения статуса беженца. Иракца подозревают в сексуальных приставаниях к женщине, а афганцы домогались 17-летней девушки. Пока известно о трех таких инцидентах сексуального характера.

Начало расследования привело 15 июля вечером к столкновениям молодых людей, среди которых было много мигрантов, со стражами порядка. Хулиганы действовали небольшими группами и были вооружены ножами и копиями пистолетов, а также использовали фальшфейеры и слезоточивый газ. Злоумышленники бросали пивные бутылки в стены замка, участников городского праздника и полицейских.

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Несколько полицейских автомобилей вандалы разрисовали граффити, используя баллончики с краской. Начальник полиции Шорндорфа Роланд Айзель обратился к женщинам, которые пострадали от домогательств и изнасилований, обращаться в полицию.

По его словам,

власти Шорндорфа, в котором проживает около 40 тысяч человек, впервые столкнулись с таким уровнем насилия и хулиганства.

Для усмирения хулиганов, которых насчитывалось около тысячи, полиция запросила помощь коллег из других городов.

В связи с произошедшим глава городской полиции напомнил про события начала 2016 года в Кельне, сообщает The Daily Mail. Тогда в ночь на 1 января 2016 года около тысячи молодых людей за несколько часов до Нового года собрались на площади неподалеку от Кельнского собора и центрального вокзала. Разбившись на мелкие группы, злоумышленники нападали на женщин.

Всего

в полицию было подано 1075 заявлений о различных преступлениях, в том числе 593 заявления о нападениях сексуального характера

- от домогательств до изнасилований.

К концу февраля 2016 года следователи установили личности 75 подозреваемых, большинство из которых оказались мигрантами. Фигурантами уголовных дел стали 30 граждан Марокко, 27 алжирцев, четыре иракца, трое сирийцев, трое тунисцев, три гражданина Германии и по одному гражданину Ливии, Ирана и Черногории.

В полиции также сравнили беспорядки в Шорндорфе с недавними погромами в Гамбурге, где проводился саммит G20. К приезду мировых лидеров анархисты соорудили на улицах города баррикады и бросали камни с крыш в полицейских. Роланд Айзель отметил, что беспорядки в Шорндорфе по масштабу не дотягивали до вспышек насилия в Гамбурге и Кельне.





