Ни одна станция метро Петербурга после теракта не прошла проверку на безопасность

Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор) по итогам проверок метрополитена Санкт-Петербурга пришла к выводу, что ни одна станция подземки Северной столицы не соответствует требованиям безопасности, сообщает «Фонтанка». Однако метрополитен с этим не согласен и пытается доказать свою правоту в суде.

Тотальная проверка в петербургской подземке была организована после теракта 3 апреля, в результате которого погибли 15 человек, не считая предполагаемого террориста-смертника. После проверок Северо-Западный Ространснадзор вынес 16 однотипных постановлений о привлечении ГУП «Петербургский метрополитен» к ответственности по статье 11.15.1 КоАП «Нарушение требований в области транспортной безопасности» со штрафом в 50 тысяч рублей по каждому за профнепригодность сотрудников у рамок металлодетекторов, несертифицированную систему видеонаблюдения и отсутствие внутренней прослушки. В этих постановлениях перечислены все станции.

В течение месяца на станции метро заходил «тест-объект» - сотрудник полиции или прокуратуры - и проносил «тест-предмет». Так, «тест-объект» сумел беспрепятственно положить условную бомбу на пути на станции «Площадь Александра Невского». В этом случае устройство контроля прохода в тоннель (УКПТ) из-за сбоя в программном обеспечении не оповестило дежурного по станции о несанкционированном доступе, сообщается в публикации.

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Службу контроля сочли профнепригодной

Однако в первую очередь Ространснадзор счел профнепригодной службу контроля на метрополитене (СКМ) Петербурга, которая состоит из тысячи инспекторов. После теракта руководитель подземки Владимир Гарюгин пообещал набрать еще пятьсот.

Вместе с тем, по сведениям «Фонтанки», инспекторам ГУП предъявляет минимальные требования, принимая их на работу после месячного обучения в технической школе, хотя сотрудники подразделения безопасности должны проходить аттестацию с проверкой личностных (психофизиологических) качеств и уровня физической подготовки.

Кроме того, по введенным после теракта правилам в петербургской подземке должны круглосуточно функционировать группы быстрого реагирования - специально оснащенные, мобильные, выполняющие задачи по реагированию на акты незаконного вмешательства и нарушения пропускного режима.

Камеры и прослушка

Еще одна претензия Ространснадзора связана с тем, что по действующему законодательству СКМ необходимо ставить на прослушку: например, за стоящим у рамки металлодетектора инспектором должна наблюдать отдельная камера с аудиофиксацией «в целях документирования его действий... исключив при этом возможность фальсифицировать данные».

Метрополитен закупал для СКМ переносные аудиорегистраторы ПАВР-002, которые фиксируют действия не только пассажиров, но и инспекторов. Однако суд указал, что требованиями безопасности предусмотрена стационарная камера.

Камеры контроля пассажиропотока удостоились отдельного внимания в тяжбе ГУП и Ространснадзора. Петербургскому метрополитену не хватает систем интеллектуального видеонаблюдения. Они устанавливались по федеральной программе, финансирование которой закончилось в 2015 году, и большинство станций по-прежнему работает без «интеллекта».

По мнению Ространснадзора, даже имеющееся видеонаблюдение не соответствует критериям безопасности, так как камеры не прошли обязательную сертификацию. Метрополитен, со своей стороны, утверждает, что данное оборудование удовлетворяет требованиям антитеррористической защищенности, проект прошел Главгосэкспертизу, а типовые схемы размещения камер и их характеристики были согласованы с региональным управлением ФСБ.

Однако суд встал на сторону Ространснадзора. Метрополитен с позицией суда не согласился. Правовую оценку уровня безопасности станций петербургского метро даст городской суд после 25 июля, сообщает «Фонтанка».

Взрыв в петербургском метро прогремел днем 3 апреля в вагоне поезда в тоннеле между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт». Позднее в тот же день еще одно взрывное устройство большей мощности было обезврежено на станции метро «Площадь Восстания».

В результате теракта погибли 14 пассажиров и предполагаемый террорист-смертник Акбаржон Джалилов. Впоследствии в больнице скончалась еще одна женщина, тяжело раненная при взрыве. Пострадавшими признаны 102 человека.







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