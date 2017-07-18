В Пентагоне заявили о возможности поставок Украине оборонительных летальных вооружений

Пентагон
 

Пентагон. Фото: AP/Scanpix

В Пентагоне заявили, что решение о поставках оружия на Украину будет принято в течение нескольких месяцев, причем решается вопрос не о том, нужно ли поставлять оружие, а об объемах поставок и типе оружия. Об этом заявил заместитель председателя объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Пол Сельва на слушаниях в сенате.

«Политический вопрос заключается не в том, оказывать или нет летальное оборонительное содействие, а о видах и объемах этого летального оборонительного содействия украинцам, чтобы они могли защищать свой суверенитет», - заявил он в комитете по делам Вооруженных сил, где обсуждается этот вопрос (цитата в переводе ТАСС).

По его словам, дискуссии в правительстве продолжаются. «Думаю, в предстоящие месяцы у вас будет ответ на этот вопрос».

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Он уточнил, что европейское командование Вооруженных сил США и комитет начальников штабов выступают за передачу Украине противотанковых вооружений. «То есть не танки и не наступательное вооружение, а оборонительные средства», - пояснил генерал.

Россия неоднократно предостерегала от планов поставки вооружений на Украину, так как этот шаг приведет к эскалации конфликта в Донбассе. Против поставок оружия Киеву высказалось и большинство европейских политиков. Необходимость предоставления Украине летального оружия в Киеве объясняют «агрессией» со стороны России.

За нарушение договора РСМД для РФ есть дипломатические и военные меры

Генерал также ответил на вопрос, какие меры готов принять Пентагон в связи с «нарушениями Россией договора РСМД». Сельва сказал, что есть меры как дипломатического, так и военного характера, передает РИА «Новости».

«Меры, которые заложены в договор (РСМД), включают в себя меры по исследованиям и разработке, чтобы размещать, но не тестировать баллистические и крылатые ракеты среднего радиуса действия в рамках этого договора. По нашей оценке, русские уже вышли за рамки этих положений (договора РСМД). Они уже разместили крылатую ракету среднего радиуса действия, которая может нести как обычную, так и ядерную боеголовку», - сказал генерал.

В марте этого года Сельва заявил, что РФ развернула крылатую ракету наземного базирования, чтобы создать угрозу для НАТО.

Подписанный в 1987 году договор об РСМД стал краеугольным камнем в процессе разоружения США и России. Он запрещает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с радиусом действия от 500 до 5,5 тысячи километров.

При этом Москва и Вашингтон продолжают обмениваться обвинениями по поводу несоблюдения договора на фоне украинского кризиса. В июне американские конгрессмены выступили с предложением о выходе из него.


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