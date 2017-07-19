Публицист из США вызвал Путина на бой по дзюдо

Редактор блога по вопросам нацбезопасности Lawfare Бенджамин Уиттс заявил, что считает успехи президента РФ Владимира Путина в боевых искусствах «мошенничеством». Также Уиттс бросил Путину вызов, пишет The Washington Post.

Публицист обвинил главу государства в организации «фальшивых» боев, которые противники президента якобы специально проигрывали. Журналист считает, что соперники Путина очень легко падают на пол после его ударов. Это можно увидеть на многочисленных видео, отмечает Уиттс, у которого имеются черные пояса по тхэквондо и айкидо.

Уиттс подчеркивает, что его вызов Путину - не шутка. Он считает, что президент должен либо принять вызов, либо столкнуться с всеобщим осуждением «как слабак и обманщик».

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На странице с биографией Путина на сайте Кремля говорится, что президент РФ занимается с 11 лет дзюдо и самбо. В сентябре 2006 года он стал почётным президентом Европейского союза дзюдо, в 2010 году получил почётный диплом «Доктор в области дзюдо» южнокорейского университета Ёнин. Путин также является неоднократным чемпионом Санкт-Петербурга по самбо и мастером спорта по этому виду единоборств. У президента имеется черный пояс по каратэ.

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