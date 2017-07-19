Администратора «группы смерти» приговорили к трем годам колонии-поселения

Администратора «группы смерти» или «суициадального паблика» Филиппа Будейкина, известного под псевдонимом Филипп Лис, приговорили к трем годам и четырем месяцам колонии-поселения. Об этом 18 июля сообщает сайт 72.ru.

Приговор Будейкину вынес Тобольский районный суд 17 июля. Его признали виновным в доведении до самоубийства по двум эпизодам: 16-летнюю девушку из Астрахани и 17-летнюю девушку из поселка Прииртышского Тобольского района.

Оба этих случая не завершились гибелью, девушки остались живы. В Астрахани девушку спасли благодаря вмешательству сотрудников ФСБ - каким именно способом, не сообщается. Во втором случае - девушке выжила после звонка матери в скорую помощь.

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В ходе судебного процесса удалось доказать вину и причастность молодого человека к двум эпизодам, в которых он склонял девочек-подростков к суицидальным мыслям, - рассказала корреспонденту 72.ru Эльвира Якубова, помощник судьи Тобольского районного суда.

Будейкин был задержан в Подмосковье 15 ноября 2016 года. На следующий день его арестовал суд в Санкт-Петербурге - именно там расследовалось дело о доведении до самоубийства 15 подростков в разных регионах РФ. В мае 2017 года Будейкин признал вину.

Масштабное расследование началось после резонансной статьи в «Новой газете» в мае 2016 года. В ней говорилось о закрытых группах в социальной сети «ВКонтакте», где подростков склоняют к самоубийствам. В этом материале упоминался Филипп Лис.







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