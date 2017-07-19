СМИ раскрыли детали второй встречи Путина и Трампа

 

Фото: AP/Scanpix

Вторая встреча президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа во время саммита стран «Большой двадцатки» в Гамбурге прошла во время ужина 7 июля, который был организован для глав государств и их супругов. Об этом во вторник, 18 июля, пишет газета The Washington Post.

Газета пишет, что во время ужина Трамп покинул свое место и занял кресло рядом с Путиным. Указывается, что американский лидер пересел к Путину один, а рядом с президентом России находился его переводчик.

Глава исследовательско-консалтинговой фирмы Eurasia Group Иэн Бреммер заявил агентству Bloomberg, что Путин и Трамп беседовали около часа. О такой же продолжительности разговора заявил изданию The Hill представитель Совета национальной безопасности Майкл Антон.

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ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: Trump had undisclosed hour-long meeting with Putin at G-20 summit

Ранее агентство Reuters сообщило, что Путин и Трамп во время саммита стран «Большой двадцатки» в Гамбурге провели еще одну встречу, о которой ранее не сообщалось. Своим источником Reuters называет чиновника Белого дома. Никаких подробностей о встрече агентство не приводит.

Российский и американский президенты провели переговоры в первый день саммита G20 — 7 июля. Их беседа продлилась 2 часа 15 минут. Лидеры двух стран обсудили как двустороннюю, так и международную повестку. В частности, они достигли договоренности о режиме перемирия в Сирии.

Владимир Путин по итогам саммита выразил уверенность в том, что им с его американским коллегой удалось установить личные взаимоотношения.


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