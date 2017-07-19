В Госдепе обеспокоились созданием Малороссии

Александр Захарченко
 

Александр Захарченко. Фото: TASS/Scanpix

Государственный департамент США обеспокоили заявления о создании государства Малороссия. Об этом на брифинге во вторник, 18 июля, заявила официальный представитель Госдепа Хизер Науэрт, сообщает РИА Новости.

«Мы видели заявления, что так называемые сепаратисты хотят новое государство. Это новое государство будет на месте Украины. Это, разумеется, беспокоит нас, но помимо этого у меня нет других комментариев», — сказала она.

Ранее во вторник Александр Захарченко объявил о создании нового государства в границах Украины. Малороссия, по словам представителей Донецкой республики, на три года станет федеративным государством с широкой автономией. Столица — Донецк, а Киев — историко-культурный центр. Только таким образом можно выйти из тупиковой ситуации в Донбассе, подчеркнул глава ДНР.

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Между тем представитель самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) на переговорах в Минске Владислав Дейнего назвал инициативу Захарченко несвоевременной. Он отметил, что в Луганске считают необходимым оставаться приверженными выполнению минских соглашений.

Председатель народного совета ДНР Денис Пушилин, в свою очередь, заявил, что на данный момент это лишь идея, которая воспринимается в обществе неоднозначно.

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