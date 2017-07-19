Из-за погодных аномалий Москве угрожает малярия

Роспотребнадзор крайне обеспокоен: личинки москитов, переносящих малярию, были найден практически во всех водоемах Москвы. Ситуацию усугубляют погодные аномалии, которыми отмечено это лето. В связи со сложившейся ситуацией ведомство срочно проводит санитарную обработку побережья, зон отдыха и пляжей столицы.

Специалисты поясняют: проливные дожди в центральной России создают идеальную среду для размножения москитов, причем, не только в лесах. Каждый квадратный метр, заросший кустарниками и травой, скрывает тысячи личинок. От массовой вспышки малярии Россию, к счастью, отделяет температурный режим. Будучи тропической инфекцией, малярии требуется жара.

Но погодные аномалии ставят все под вопрос. Например, в Сибири этим летом жара держится практически постоянно. Есть официально не подтвержденная информация о том, что в Красноярске местный житель пострадал от вольфартовой мухи, которая в норме обитает в Северной Африке и Китае. Впрочем, о миграции тропических насекомых и увеличении ареала распространения тропических инфекций из-за изменений климата ученые уже предупреждали.