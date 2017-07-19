 

Фото: Flickr.com/Ashlie Wilhelm

Между материком и островом Муху в проливе Суур-Вяйн вчера утром можно было наблюдать водяной смерч, - сообщает rus.postimees.ee.

Читатель Postimees запечатлел водяной смерч на видео с парома Виртсу-Куйвасту. По словам читателя, смерч у берегов Эстонии появился в 10.36 и наблюдался 5-10 минут.

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Водяной смерч — это воронкообразный воздушно-водяной вихрь, по своей природе подобный обычному смерчу, образующийся над поверхностью большого водоема и соединен с кучевым облаком. Водяной смерч может образоваться в случае прохождения обычного смерча над водной поверхностью. Чаще встречается в тропических широтах. В отличие от классического смерча, водяной смерч существует всего 15-30 минут, намного меньше в диаметре, скорость движения и вращения ниже в два-три раза, не обязан сопровождаться ураганным ветром. Существуют и дополнительные отличия.

Несмотря на то, что в основном водяные смерчи рождаются в тропических широтах, они могут появиться и в умеренных широтах. Их можно часто наблюдать на западном побережье Европы, на Британских островах и в некоторых районах средиземноморья. Водяные смерчи не ограничены солеными водоемами — множество наблюдались над озёрами и реками, например, над Великими озёрами. Также водяной смерч был замечен на Волге в период летней жары 2010 года. Очень часто водяные смерчи встречаются на побережье Чёрного моря.


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