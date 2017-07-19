Евросоюз вступился за Свидетелей Иеговы в России

Евросоюз сожалеет, что Верховный суд РФ подтвердил свое решение о ликвидации всех зарегистрированных организаций Свидетелей Иеговы, пишет DW.com.
Свидетели Иеговы, как и все другие религиозные организации, должны иметь право на мирную свободу собраний, гарантированную конституцией России, а также международными обязательствами РФ и мировыми стандартами прав человека", - подчеркивают в ведомстве, отвечающем за внешнюю политику ЕС.
Накануне Верховный
суд России оставил в силе вынесенное им ранее решение о признании организации «Управленческий центр Свидетелей Иеговы» экстремистской
и запрете ее деятельности.
Имущество центра будет конфисковано в пользу государства, а за отказ от выполнения решения суда адептам движения грозит уголовная ответственность.