Евросоюз вступился за Свидетелей Иеговы в России

Европейский парламент
 

Европейский парламент. Фото: REUTERS/Scanpix

Deutsche Welle


Евросоюз сожалеет, что Верховный суд РФ подтвердил свое решение о ликвидации всех зарегистрированных организаций Свидетелей Иеговы, пишет DW.com.

Свидетели Иеговы, как и все другие религиозные организации, должны иметь право на мирную свободу собраний, гарантированную конституцией России, а также международными обязательствами РФ и мировыми стандартами прав человека", - подчеркивают в ведомстве, отвечающем за внешнюю политику ЕС.

Накануне Верховный

суд России оставил в силе вынесенное им ранее решение о признании организации «Управленческий центр Свидетелей Иеговы» экстремистской

и запрете ее деятельности.

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Имущество центра будет конфисковано в пользу государства, а за отказ от выполнения решения суда адептам движения грозит уголовная ответственность.


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