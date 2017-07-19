Фото: Порошенко выступил на фоне «УкАраины»

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Во время государственного визита президента Украины Петра Порошенко в Грузию была замечена досадная оплошность. На одном из мероприятий в рамках бизнес-форума Украина-Грузия Порошенко пришлось выступать на фоне официального баннера с ошибкой.

Так, прямо за спиной главы украинского государства отчетливо читалась надпись «Грузия – Укараина. Бизнес форум». Фотографию с места событий опубликовал в Facebook профессор Государственного университета Илии Александр Панфилов.

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«Вы уж простите этих дебилов, Петро Олексійович, вы думали, что Миша (Саакашвили – ред.) плохой, оказалось, что

его выгнали полные идиоты», – написал в комментарии Панфилов.

Отметим, что на официальном сайте президента Украины опубликованы фотографии с такого ракурса, что ошибки на баннере не видно.

Накануне Петр Порошенко совершил государственный визит в Грузию, где встретился с руководством этой страны. Это первый визит президент Украины в Грузию за 22 года.


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