Трехлетнюю девочку затянуло в эскалатор в московском метро

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Kirill Kukhmar/TASS/Scanpix

Трехлетнюю девочку затянуло в эскалатор в московском метро. Инцидент произошел на станции «Краснопресненская». Об этом в среду, 19 июля, сообщает РЕН ТВ.

Дежурный экстренно остановил движущуюся лестницу, однако нога ребенка оказалась зажата. Пострадавшую экстренно доставили в больницу. Врачи диагностировали у нее рваную рану голени.

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.

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В июле 2015 года сообщалось, что пассажир столичной подземки лишился пальцев на руке, пытаясь поднять телефон на эскалаторе. 24-летний мужчина хотел помочь девушке, которая уронила гаджет.

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