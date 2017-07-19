В США не исключили новые санкции против России

На голосование в Сенат США могут вернуть до начала каникул в августе законопроект о санкциях против России. Об этом рассказал председатель комитета по иностранным делам американского Сената Боб Коркер, сообщает Politico.

Возможность вернуться к этому законопроекту появилась после того, как голосование по отмене реформы здравоохранения бывшего президента США Барака Обамы (Obamacare) было перенесено на неопределенный срок, отмечает Крокер.

Документ застрял в нижней палате из-за процедурных вопросов, а также критики законопроекта со стороны нефтяного лобби и разногласий среди республиканцев. В июне он был принят Сенатом 98 голосами против 2.

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Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что санкции против РФ должны сохраняться до тех пор, пока Москва не выполнит минские соглашения в полном объеме.

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