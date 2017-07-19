Wizz Air отменяет плату за перевозку крупной ручной клади

 

Фото: Reuters/ScanPix

Wizz Air объявил об отмене платы за ручную кладь на рейсах, которые будут выполняться с 29 октября 2017 года. Об этом сообщается на сайте компании.

Еще по этой теме

Одновременно с этим авиаперевозчик отменит разделение ручной клади на платную большую (56х45х25 см, вес до 15 кг) и бесплатную маленькую (42х32х25 см, вес до 15 кг), введя единый стандарт с габаритами 55х40х23 см и максимальным весом до 10 кг.

В компании также отметили, что пассажиры, которые успели купить билеты и оплатить перевозку ручной клади на рейсах после 29 октября

получат возмещение в размере 120% от оплаченной суммы за перевозку ручной клади на свои WIZZ счета.

Реклама

Также с 29 октября изменятся условия приоритетной посадки WIZZ Priority. Оплатившие ее пассажиры помимо возможности попасть на борт самолета в первую очередь и права провозить второй предмет ручной клади с габаритами до 40х30х18 см получат также гарантию, что они смогут взять в салон основной предмет ручной клади с габаритами 55х40х23 см.

Ручная кладь остальных пассажиров, в случае недостатка места на багажных полках в салоне, может регистрироваться бесплатно у выхода на посадку и перевозиться в качестве зарегистрированного багажа.

Еще по этой теме
«Wizz Air» планирует в этом году обслужить в Риге 348 тыс. пассажиров

«Wizz Air» планирует в этом году обслужить в Риге 348 тыс. пассажиров

«Wizz Air» удвоит мощность базы в Риге и откроет три новых маршрута

«Wizz Air» удвоит мощность базы в Риге и откроет три новых маршрута

Лоукостер Wizz Air закроет украинское представительство

Лоукостер Wizz Air закроет украинское представительство


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Cēsis, 83000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 65000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 235000 EUR

reklama.vesti.lv

Вы ее видели? Израильтянка - двойник Мелании Трамп покоряет мир Wo&Men

Вы ее видели? Израильтянка - двойник Мелании Трамп покоряет мир

Психологи: мужчины и женщины разглядывают людей по-разному Hi-Tech

Психологи: мужчины и женщины разглядывают людей по-разному

Дочка Пугачевой устроила фееричные танцы на юрмальском пляже Showbiz

Дочка Пугачевой устроила фееричные танцы на юрмальском пляже

Свадьба-скандал: Меладзе - родственник, а Басков... «подарок» Wo&Men

Свадьба-скандал: Меладзе - родственник, а Басков... «подарок»

В Юрмале обокрали дом российского артиста Эммануила Виторгана Showbiz

В Юрмале обокрали дом российского артиста Эммануила Виторгана

Авиация

За рубежом

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Квартира
Квартира Rīga
82 000 EUR
Квартира
Квартира Ropaži
36 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Квартира
Квартира Jūrmala
30 000 EUR
Дом
Дом Carnikava
149 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
E – KOMERCIJAS KOORDINATORU (-I) ...
E – KOMERCIJAS KOORDINATORU (-I) ...
OFFICE ADMINISTRATOR - RECEPTI ...
OFFICE ADMINISTRATOR - RECEPTI ...
OFISA ADMINSTRATORS/-E - SEKR ...
OFISA ADMINSTRATORS/-E - SEKR ...
EXECUTIVE ASSISTANT
EXECUTIVE ASSISTANT
http://alkoutlet.lv

Темы

 