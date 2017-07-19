Wizz Air отменяет плату за перевозку крупной ручной клади

Wizz Air объявил об отмене платы за ручную кладь на рейсах, которые будут выполняться с 29 октября 2017 года. Об этом сообщается на сайте компании.
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Одновременно с этим авиаперевозчик отменит разделение ручной клади на платную большую (56х45х25 см, вес до 15 кг) и бесплатную маленькую (42х32х25 см, вес до 15 кг), введя единый стандарт с габаритами 55х40х23 см и максимальным весом до 10 кг.
В компании также отметили, что пассажиры, которые успели купить билеты и оплатить перевозку ручной клади на рейсах после 29 октября
получат возмещение в размере 120% от оплаченной суммы за перевозку ручной клади на свои WIZZ счета.
Также с 29 октября изменятся условия приоритетной посадки WIZZ Priority. Оплатившие ее пассажиры помимо возможности попасть на борт самолета в первую очередь и права провозить второй предмет ручной клади с габаритами до 40х30х18 см получат также гарантию, что они смогут взять в салон основной предмет ручной клади с габаритами 55х40х23 см.
Ручная кладь остальных пассажиров, в случае недостатка места на багажных полках в салоне, может регистрироваться бесплатно у выхода на посадку и перевозиться в качестве зарегистрированного багажа.Еще по этой теме