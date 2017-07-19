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Посла Турции в ФРГ вызвали в министерство иностранных дел в Берлине в связи с арестом немецкого правозащитника Петера Штойдтнера. Как сообщил представитель МИД Германии, глав ведомства Зигмар Габриэль прерывает отпуск и 20 июля вернется в Берлин.