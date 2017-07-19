 

Фото: AP/Scanpix

Посла Турции в ФРГ вызвали в министерство иностранных дел в Берлине в связи с арестом немецкого правозащитника Петера Штойдтнера. Как сообщил представитель МИД Германии, глав ведомства Зигмар Габриэль прерывает отпуск и 20 июля вернется в Берлин.

В свою очередь официальный представитель федерального правительства Штеффен Зайберт потребовал «немедленного освобождения» Штойдтнера и призвал Еврокомиссию пересмотреть вопрос о выплатах ЕС Турции «в связи с последними событиями».

Он назвал обвинения в адрес правозащитника «абсурдными».

Реклама

Напомним, Штойдтнера вместе с руководительницей турецкого отделения Amnesty International Идил Эсер и еще четырьмя правозащитниками задержали 5 июля в Стамбуле во время семинара под названием «Цифровая безопасность и информационный менеджмент».

Правозащитникам инкриминируют поддержку неназванной террористической организации.


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Земля
Земля, Staburaga pag., 70000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 34000 EUR
Коммерческий
Коммерческий, Rīga, 700000 EUR

reklama.vesti.lv

Красотка-бодибилдер поправилась на 11 кг и абсолютно счастлива! Wo&Men

Красотка-бодибилдер поправилась на 11 кг и абсолютно счастлива!

Аллигатор из Латгалии смотрит на мир через моторы Hi-Tech

Аллигатор из Латгалии смотрит на мир через моторы

Daimler отзывает миллионы автомобилей Mercedes Hi-Tech

Daimler отзывает миллионы автомобилей Mercedes

«Свадьба века»: Кадыров официально объявил о свадьбе Баскова Showbiz

«Свадьба века»: Кадыров официально объявил о свадьбе Баскова

В Юрмале обокрали дом российского артиста Эммануила Виторгана Showbiz

В Юрмале обокрали дом российского артиста Эммануила Виторгана

Германия

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Квартира
Квартира Rīga
82 000 EUR
Квартира
Квартира Ropaži
36 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Квартира
Квартира Jūrmala
30 000 EUR
Дом
Дом Carnikava
149 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
E – KOMERCIJAS KOORDINATORU (-I) ...
E – KOMERCIJAS KOORDINATORU (-I) ...
OFFICE ADMINISTRATOR - RECEPTI ...
OFFICE ADMINISTRATOR - RECEPTI ...
OFISA ADMINSTRATORS/-E - SEKR ...
OFISA ADMINSTRATORS/-E - SEKR ...
EXECUTIVE ASSISTANT
EXECUTIVE ASSISTANT
http://alkoutlet.lv

Темы

 