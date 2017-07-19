ЕК может наказать Польшу из-за судебной реформы

Франс Тиммерманс
 

Франс Тиммерманс. Фото: EPA/LETA

В Еврокомиссии призвали Польшу отложить проведение судебной реформы, иначе на Варшаву ждет дисциплинарное наказание. Об этом заявил первый вице-президент Европейской комиссии Франс Тиммерманс на брифинге в среду, 19 июля.

По его словам, реформа судопроизводства будет иметь «очень значительное негативное влияние» на независимость судов.

«Эти законы значительно повышают системные угрозы для верховенства права ... Они уничтожат независимость судов и поставят судебную систему под полный политический контроль правительства», – сказал Тиммерманс.

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Отметим, сегодня в польском парламенте происходит второй день дебатов по закону о Верховном суде. Польский Сейм отправил проект закона на рассмотрение комитета юстиции.

Накануне президент Польши Анджей Дуда выдвинул условие, по которому он готов подписать спорный закон о судоустройстве.


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