ЕК может наказать Польшу из-за судебной реформы

В Еврокомиссии призвали Польшу отложить проведение судебной реформы, иначе на Варшаву ждет дисциплинарное наказание. Об этом заявил первый вице-президент Европейской комиссии Франс Тиммерманс на брифинге в среду, 19 июля.

По его словам, реформа судопроизводства будет иметь «очень значительное негативное влияние» на независимость судов.

«Эти законы значительно повышают системные угрозы для верховенства права ... Они уничтожат независимость судов и поставят судебную систему под полный политический контроль правительства», – сказал Тиммерманс.

Реклама

Отметим, сегодня в польском парламенте происходит второй день дебатов по закону о Верховном суде. Польский Сейм отправил проект закона на рассмотрение комитета юстиции.

Накануне президент Польши Анджей Дуда выдвинул условие, по которому он готов подписать спорный закон о судоустройстве.