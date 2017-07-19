Эстония хочет производить автомобильное топливо из коровьего навоза

 

Фото: Yuri Smityuk/TASS/Scanpix

Центр инвестирования в окружающую среду (KIK) уже несколько лет пытается с помощью европейских денег наладить в Эстонии производство топлива на биометане и вот наконец началось строительство производственного комплекса в Вильяндиском уезде в волости Кыо.

На данный момент в Эстонии биометан не производится и не продается. Причина заключается в дешевом природном газе, который поставляет Россия и который сводит на нет необходимости производить его на месте, пишет портал Tehnika.

Однако директива ЕС требует, чтобы к 2020 году 10 процентов автомобильного топлива поступало из возобновляемых источников. На данный момент в Эстонии этот показатель составляет всего 0,2-0,3 процента.

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И вот Центр инвестирования в окружающую среду решил построить завод по производству биометана в Вильяндиском уезде. Руководит проектом фирма Biometaan. Стоимость проекта составляет 5,14 миллиона евро.

Биометан помогут производить коровы. «Коровы едят, производят навоз, его собирают и помещают в цистерны. В них он начинает бродить и получается метан», - сказал член правления фирмы Biometaan Урмас Калда, добавив, что весь процесс похож на производство домашнего вина.

Для того, чтобы топливо из биометана можно было продавать, на территории Эстонии будут построены 12 заправок. Их строительство обойдется в 2,23 миллиона евро.


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