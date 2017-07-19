В России почти втрое выросла смертность

С начала 2017 года число жителей России уменьшилось на 31,1 тыс.человек. Всего за первые пять месяцев умерли 791 тысяча человек. Такие данные содержатся в информационном бюллетене Росстата о социально-экономическом положении России за январь - июнь 2017 года, опубликованном на сайте службы.

По оценке, численность постоянного населения Российской Федерации на 1 июня 2017 года составила 146,8 млн.человек, говорится в докладе.

Из 791 тыс. умерших больше всего скончалось от болезней системы кровообращения

(более 377 тысяч) и новообразований (119,7 тысяч), затем идут смерти от различных внешних причин - несчастных случаев, убийств и самоубийств (почти 58 тыс.) и от болезней органов пищеварения - более 39 тыс.

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Смертность вновь превысила рождаемость, но по сравнению с предыдущим годом естественная убыль населения существенно выросла: за полгода в РФ умерло почти на 112 тыс. человек больше, чем родилось, отмечает РБК. С января по май 2017 года смертность составила 111,8 тыс. человек, что почти втрое превышает показатель первых пяти месяцев 2016 года (41,6 тыс.).

На свет появилось 679,2 тыс. младенцев, что на 11% меньше, чем с января по май 2016 года. В среднем по России число умерших в январе-мае 2017 года превысило число родившихся в 1,2 раза. В 28 регионах смертность превысила рождаемость в 1,5-2 раза.

Естественный прирост населения в начале 2017 года был зафиксирован Росстатом только в 21 регионе, а годом ранее прирост наблюдался в 33 регионах.

В сообщении ведомства отмечается, что миграционный прирост на 72,2% компенсировал численные потери населения. Их число выросло за январь-май 2017 года на 80,7 тыс. человек.

За первые пять месяцев 2016 года в Россию переехали 115,64 тыс. человек, чего хватило бы для полного покрытия естественной убыли. Однако в начале 2017 года Росстат зафиксировал заметное снижение притока мигрантов из стран СНГ, составляющих львиную долю всех приезжих.

Существенно сократился приток мигрантов из таких стран, как Узбекистан (-38%), Азербайджан (-40%), Молдавия (-54%). Сильнее всего сократился поток мигрантов с Украины - с 57,3 тыс. до 32,9 тыс. человек (-42%).

Чаще приезжать в Россию и реже уезжать из нее начали граждане Белоруссии, Туркмении и Таджикистана.

Из стран дальнего зарубежья приток мигрантов вырос из Индии (больше на 304 человека), Вьетнам (+297) и Сирия (+291).

В конце июня Росстат опубликовал данные о продолжительности жизни в РФ. За год средняя продолжительность жизни россиян возросла на несколько месяцев и составила в 2016 году почти 72 года, что стало историческим максимумом.