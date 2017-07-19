В Уругвае начались легальные продажи марихуаны

В Уругвае в среду, 19 июля, стартовали легальные продажи марихуаны в 16 аптеках, сообщает AP. Эта южноамериканская страна стала первой в мире, полностью легализовавшей марихуану, а именно - разрешила ее выращивание и продажу под контролем государства зарегистрированным клиентам.

Как передает BBC, клиенты смогут выбирать из двух сортов марихуаны, получивших названия Alpha 1 и Beta 1. Оба содержат 2% тетрагидроканнабинол - психоактивный компонент марихуаны.

Заранее зарегистрировавшиеся клиенты могут покупать до 10 граммов двух видов наркотика в неделю. По данным уругвайского государственного института каннабиса, около пяти тысяч человек зарегистрировались в качестве потребителей. Из них 70% составляют мужчины, большинство из которых в возрасте от 30 до 44 лет. Почти 2/3 их живут в столице - Монтевидео.

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Цена установлена 1,30 долларов за грамм - дешевле, чем у дилеров. Пять грамм стоит 187 уругвайских песо (6,50 долларов).

Власти рассчитывают лишить торговцев наркотиков доходов на сумму около семи миллионов долларов в год, передает DW.

Производство марихуаны в Уругвае организовано под контролем государства. Двум компаниям разрешено выращивать в год по две тонны конопли.

Государство определило еще два способа легального получения марихуаны. Граждане имеют право выращивать дома до шести растений конопли или вступать в «клубы», которые совместно выращивают коноплю. Членам клуба разрешено потреблять до 480 граммов каннабиса в год.

В аптеках будет продаваться марихуана, сделанная из конопли, которая выращена на полях, принадлежащих государству.

Законопроект, полностью декриминализирующий выращивание, продажу, покупку и использование марихуаны, сенат Уругвая одобрил 10 декабря 2013 года. Тогдашний президент Уругвая Хосе Мухика, подписавший этот закон, был выдвинут за это в 2014 году на соискание Нобелевской премии мира.

Чтобы избежать наркотического туризма, регистрироваться в качестве потребителей разрешено только гражданам и резидентам Уругвая - иностранцам, прожившим в стране более года.

Потребление марихуаны запрещено на работе, в общественных местах и за рулем автомобиля. Критики нового закона видят главную проблему в сложности контроля за легальной продажей наркотика и опасаются, что дешевая марихуана будет перепродаваться на черном рынке.

Страны, в которых марихуана легализована частично, - это Нидерланды, Канада, Северная Корея, Чехия, Грузия, Испания, Португалия и некоторые штаты США.

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