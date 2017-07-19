Скромные соседи оказались русскими шпионами

Жители города Монтклер в штате Нью-Джерси были очень удивлены, когда узнали, что их тихие и скромные соседи оказались российскими шпионами, пишет CNN.

Ричард и Синтия Мэрфи и их дети Кейт и Лайза казались совершенно обычной американской семьей и вели ничем не примечательный образ жизни. Синтия утверждала, что работает финансистом в одной из бухгалтерских фирм, а Ричард говорил, что он домохозяйка и воспитывает дочерей.

Правда о семье стала известна в 2010 году, когда десять подозреваемых были арестованы в ходе операций в Бостоне, Монклэре, Йонкерсе и северной Виргинии.

Выяснилось, что на самом деле супругов звали Владимир и Лидия Гурьевы и они входили в группу глубоко законспирированных российских агентов.

Реклама

Российские агенты, как уверяет издание, внедрились в американскую жизнь, путешествуя по подложным паспортам, пользуясь невидимыми чернилами и "применяя столь изощренные методы, что власти не стали их описывать на открытом судебном заседании. Их целью было внедрение в политические круги США и получение информации о дипломатии и вооружениях.

Соседка Гурьевых Виргиния Бэйли рассказала, что дом россиян находился в идеальном месте – до Манхэттена можно было добраться за полчаса, а сразу за домом располагалась природная зона, находящая под защитой. В ней можно было беспрепятственно устраивать встречи с другими агентами и информаторами.

Соседи отмечают, что семья не была очень общительной, но и от других людей не пряталась. Время от времени они даже принимали участие в общих мероприятиях.

Еще по этой теме