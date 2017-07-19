Скромные соседи оказались русскими шпионами

 

Фото: AP/SCANPIX

Жители города Монтклер в штате Нью-Джерси были очень удивлены, когда узнали, что их тихие и скромные соседи оказались российскими шпионами, пишет CNN.

Ричард и Синтия Мэрфи и их дети Кейт и Лайза казались совершенно обычной американской семьей и вели ничем не примечательный образ жизни. Синтия утверждала, что работает финансистом в одной из бухгалтерских фирм, а Ричард говорил, что он домохозяйка и воспитывает дочерей.

Правда о семье стала известна в 2010 году, когда десять подозреваемых были арестованы в ходе операций в Бостоне, Монклэре, Йонкерсе и северной Виргинии.

Выяснилось, что на самом деле супругов звали Владимир и Лидия Гурьевы и они входили в группу глубоко законспирированных российских агентов.

Реклама

Российские агенты, как уверяет издание, внедрились в американскую жизнь, путешествуя по подложным паспортам, пользуясь невидимыми чернилами и "применяя столь изощренные методы, что власти не стали их описывать на открытом судебном заседании. Их целью было внедрение в политические круги США и получение информации о дипломатии и вооружениях.

Соседка Гурьевых Виргиния Бэйли рассказала, что дом россиян находился в идеальном месте – до Манхэттена можно было добраться за полчаса, а сразу за домом располагалась природная зона, находящая под защитой. В ней можно было беспрепятственно устраивать встречи с другими агентами и информаторами.

Соседи отмечают, что семья не была очень общительной, но и от других людей не пряталась. Время от времени они даже принимали участие в общих мероприятиях.

Еще по этой теме
Der Spiegel: Германия на протяжении многих лет шпионила за США

Der Spiegel: Германия на протяжении многих лет шпионила за США

Источники CNN обнаружили в США 150 российских шпионов

Источники CNN обнаружили в США 150 российских шпионов

В Литве осудили россиянина на 10 лет за шпионаж

В Литве осудили россиянина на 10 лет за шпионаж


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Jaunolaine, 225000 EUR
Дом
Дом, Ķekava, 176000 EUR
Дом
Дом, Ķekavas pag., 238888 EUR

reklama.vesti.lv

Психологи: мужчины и женщины разглядывают людей по-разному Hi-Tech

Психологи: мужчины и женщины разглядывают людей по-разному

ФОТО: Как российские знаменитости проводят время в Юрмале Showbiz

ФОТО: Как российские знаменитости проводят время в Юрмале

Бразильский парикмахер делает прически молотком и топором Wo&Men

Бразильский парикмахер делает прически молотком и топором

Восхитительна! Кейт Миддлтон очаровала Польшу модными образами Wo&Men

Восхитительна! Кейт Миддлтон очаровала Польшу модными образами

Вы ее видели? Израильтянка - двойник Мелании Трамп покоряет мир Wo&Men

Вы ее видели? Израильтянка - двойник Мелании Трамп покоряет мир

Шпионы

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Дом
Дом Jūrmala
250 000 EUR
Дом
Дом Rīga
185 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
85 000 EUR
Квартира
Квартира Ropaži
36 000 EUR
Квартира
Квартира Jūrmala
30 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
82 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
VADĪBAS ASISTENTS/-E
VADĪBAS ASISTENTS/-E
BŪVPROJEKTU VADĪTĀJU
BŪVPROJEKTU VADĪTĀJU
BŪVINŽENIERI
BŪVINŽENIERI
VECĀKO BŪVINŽENIERI
VECĀKO BŪVINŽENIERI
http://alkoutlet.lv

Темы

 