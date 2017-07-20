У сенатора Маккейна диагностировали опухоль мозга

 

Фото: HENRY ROMERO / REUTERS

У американского сенатора-республиканца Джона Маккейна диагностировали опухоль мозга, передает Reuters со ссылкой на его офис.

По информации агентства, речь идет о глиобластоме, появлению которой содействовал тромб.

Напомним, ранее Маккейну была проведена операция по удалению тромба в районе левого глаза.

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В то же время, ряд других американских СМИ сообщает, что опухоль у сенатора удалена.

В заявлении Mayo Clinic в Финиксе штат Аризона, где Маккейну была сделана операция, говорится, что «сенатор и его семья изучают варианты дальнейшего лечения», которые могут включать комбинацию химиотерапии и облучения.

Глиобластома является наиболее частой и агрессивной из всех опухолей мозга. При лечении могут применяться химиотерапия, облучение и хирургические вмешательства.

При отсутствии лечения средний срок жизни с глиобластомой составляет несколько месяцев, при проведении химиотерапии и облучения — 15 месяцев. Однако у ряда пациентов этот срок может достигать двух лет.

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